POL-ME: Mehrere ungeklärte Diebstähle an geparkten Lkw und Autos in Hilden - Die Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2004022

In Hilden kam es in jüngster Vergangenheit an verschiedenen Orten zu gleich mehreren Diebstählen an bzw. aus Lkw und Pkw. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Fahrzeugteile und in einem Fall auch ein hochwertiges Notebook. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von Freitag (27. März 2020), gegen 21:30 Uhr, bis Donnerstag (02. April 2020), gegen 07 Uhr, entwendeten bislang noch unbekannte Täter an der Hans-Sachs-Straße Fahrzeugteile an mehreren Lieferfahrzeugen. Von den vier Lkw der Marke Daimler-Benz Atego und DAF LF45, welche in Höhe der Hausnummer 14 geparkt waren, wurden Scheibenwischer und Rückleuchten entfernt.

Im Zeitraum von Freitag (27. März 2020), gegen 22 Uhr, bis Montag (30. März 2020), gegen 07 Uhr, entwendeten bislang noch unbekannte Täter die Rückfahrkamera eines an der Heinrich-Heine-Straße, in Höhe der Hausnummer 80, geparkten Lkw der Marke Daimler-Benz Sprinter.

Zwischen Mittwoch (01. April 2020), gegen 21:30 Uhr, und Donnerstag (02. April 2020), gegen 07 Uhr, schlugen Unbekannte die linke Seitenscheibe eines schwarzen Seat Ateca ein. Aus dem am Nove-Mesto-Platz geparkten Auto wurde ein hochwertiges Notebook entwendet.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

