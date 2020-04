POL-ME: Rotlicht missachtet, Fußgängerin verletzt und keine Fahrerlaubnis - Schwerer Verkehrsunfall - Ratingen - 2004021

Polizei Mettmann

Am Donnerstag (02.04.2020) gegen 19:25 Uhr kam es in Ratingen West, auf der Berliner Straße in Höhe Hausnummer 47 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr ein 21 jähriger Ratinger mit seinem BMW die Berliner Straße in Richtung Westtangente.

In Höhe der Hausnummer 47 nutzte zu diesem Zeitpunkt eine 57 jährige Ratingerin die dortige Bedarfsampel für Fußgänger und querte die Berliner Straße bei Grünlicht auf der Fußgängerfurt.

Der BMW Fahrer missachtete das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit seinem Pkw mit der Fußgängerin zusammen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.

Der BMW Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme konnte der BMW Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Ermittlungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden war.

Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

