POL-MR: 20-21-29-33-35-43; Radlader ausgebrannt; Holzdiebstahl; Grauen Passat beschädigt

Landkreis - 20-21-29-33-35-43

Das sind keine Glückszahlen. Es handelt sich um das Alter von sechs Männern, welche die Polizei von Mittwoch auf Donnerstag überprüfte. Nur für den 20-Jährigen blieb das ohne Folgen. Er war Beifahrer des 43-Jährigen. Beide fielen gegen 02.10 Uhr in einem Auto auf dem Feldweg zwischen Wetter und Todenhausen auf. Während die Überprüfung des Jüngeren ergebnislos blieb, fand die Polizei bei dem Älteren geringe Mengen Betäubungsmittel und stellte diese sicher. Die Männer konnten später weiterfahren, da sich keine Hinweise auf einen aktuellen Drogeneinfluss beim Fahrer ergaben. Den 33-Jährigen stoppte die Polizei Biedenkopf um 23.45 Uhr in Gladenbach. Der im Hinterland wohnende Mann fuhr ein Auto, obwohl er keinen Führerschein hat. Die Polizei stellte den Schlüssel sicher, und der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Nach einem auf THC reagierenden Drogentest musste ein 21 Jahre junger Mann sein Auto in Marburg stehenlassen und konnte seinen Weg erst nach der veranlassten Blutprobe fortsetzen. Das gleiche Schicksal hatte bereits die Männer im Alter von 35 und 29 Jahren ereilt. Der 29-Jährige war bereits polizeibekannt. Er fuhr wiederholt unter Drogeneinfluss. Nachdem er schon den Konsum von Marihuana einräumte, reagierte auch der Drogentest entsprechend auf THC. Seine Fahrt war um 13.30 Uhr in Stadtallendorf zu Ende. Sein Auto musste der 35 Jahre alte Mann in Schweinsberg stehen lassen, nachdem sein Drogentest gegen 16.15 Uhr eine positive Reaktion auf THC anzeigte.

Marburg - Radlader ausgebrannt

Aufgrund der ersten Ermittlungen geht die Kripo Marburg nach dem Brand eines Radladers derzeit von Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden durch das Feuer auf dem Betriebsgelände Am Krekel beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag, 14. Mai, gegen 02.15 Uhr. Auf dem Gelände wurden zusätzlich diverse Baumaterialien und der Zaun beschädigt. Wer hat zur Tatzeit auf dem Gelände oder auch in unmittelbarer Tatortnähe der Baufirma verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Holzdiebstahl

Der zuständige Förster zeigte am 14. Mai den Diebstahl von zwei Baumstämmen mit je ca. 1,5 Festmetern Nutzholz an. Die Pappel wurde zuletzt am 28. Februar, die Kiefer am 19. April am Lagerort im Grenzbereich der Gemarkung Biedenkopf Eckelshausen beim Sportplatz Eckelshausen gesehen. Wer hat das Aufladen oder sonstige Verarbeiten der Stämme gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Bauerbach - Grauen Passat beschädigt

Zwischen 16 Uhr am Samstag und 12 Uhr am folgenden Sonntag, 10. Mai, entstand auf nicht feststehende Weise an einem grauen VW Passat ein Schaden vermutlich von mindestens 1000 Euro. Der Pkw parkte vor dem Anwesen Bauerbacher Straße 39. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

