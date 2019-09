Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Frankenthal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.09.2019, wird durch Passanten eine männliche Person gemeldet, die im Bereich der Welschgasse in Frankenthal über geparkte Autos läuft. An der Örtlichkeit wird der Mitteiler, eine Gruppe Jugendliche und weitere Zeugen angetroffen. Die Gruppe Jugendliche befindet sich auf dem Heimweg, als der aus Heidelberg kommende 17-jährige, auf die Idee kommt über zwei geparkte Fahrzeuge zu laufen. Durch mehrere anwesenden Passanten wird er von den Autos heruntergezogen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. An zwei geparkten PKWs entsteht ein Sachschaden. Der 17-järhige wird in der Folge an einen verantwortlichen Erziehungsberechtigten überstellt. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

