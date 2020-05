Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Gartenhütte+++Ladendiebe flüchten mit BMW+++Brand in Langendorf+++Streit eskaliert mit Falschenwurf+++Ford in Stadtallendorf zerkratzt+++

Marburg-Biedenkopf

Marburg - Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch (13. Mai) und 15.20 Uhr am Freitag (15. Mai) in eine Gartenhütte bei den Afföllerwiesen ein. Aus der Hütte fehlen mehrere Gegenstände wie z. B. Schubkarre, Gasflasche Grill sowie Besteck im Wert von fast 600 Euro. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Wohratal - Brand einer Fritteuse in Langendorf

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es Sonntagabend (17. Mai) in der Straße "In den Berggärten" in Langendorf. Dort hatte sich offenbar Fett in einer Fritteuse entzündet. Der Brand im Kellergeschoss konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch das Rauchgas sind der Keller und die mittlere Etage aktuell nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise hat sich bei dem Brand niemand verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 36-jähriger Bewohner vergessen, die Fritteuse auszuschalten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Marburg - Flaschenwurf bei Auseinandersetzung beschädigt Auto

Durch einen Flaschenwurf beschädigte Sonntagabend ein 35-jähriger Mann ein im Marbacher Weg geparktes Auto. Der Marburger geriet mit einem 26-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf wollte er mit einer Bierflasche nach ihm werfen. Dabei traf er allerdings nicht seinen Kontrahenten, sondern das Auto. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 35-Jährigen eingeleitet.

Stadtallendorf - Ford zerkratzt

Die linke Seite eines Fords zerkratzte ein Unbekannter in der Rheinstraße. Der Fiesta stand dort zwischen 21.20 Uhr am Freitag (15. Mai) und 05.45 Uhr am Samstag (16. Mai). Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Steffenberg: Ladendiebe flüchten im BMW - Zeugenaufruf

Mit einem dunklen BMW flüchteten zwei Diebe nach einem Ladendiebstahl im Kaufpark in Niedereisenhausen. Das Duo stahl in einem unbeobachteten Moment mehrere Zigarettenstangen eines Discounters. Anschließend rannten sie mit dem Diebesgut aus dem Geschäft und fuhren mit dem BMW in Richtung Quotshausen davon. Ein Zeuge las ein ausländisches Kennzeichen ab, welches offenbar nicht für ein Fahrzeug ausgegeben ist. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben auf die Identität der Verdächtigen und zum Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

