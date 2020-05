Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Erkelenz-Bellinghoven (ots)

Wir berichteten bereits mit dem Polizeibericht vom 12. Mai über Pkw-Aufbrüche in Bellinghoven. Nun wurden zwei weitere Fahrzeugaufbrüche angezeigt, die sich zwischen Montag, 11. Mai, 17 Uhr und Dienstag, 12. Mai, 7 Uhr, ereigneten. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Pkw ein, der an der Straße Am Liesenfeld stand und entwendeten aus dem Innenraum Bargeld. Im gleichen Zeitraum schlugen unbekannte Täter an einem Pkw auf der Straße Am Lövenicher Weg eine Seitenscheibe ein und nahmen aus dem Innenraum eine Geldbörse mit, die sie aber im näheren Umfeld des Aufbruches zurück ließen.

