Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an der Mehrzweckhalle

Heinsberg-Unterbruch (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. April (Mittwoch) und dem 4. Mai (Montag) besprühten bislang unbekannte Täter die Wände einer Mehrzweckhalle an der Straße Kirchpfad mit Farbe. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

