POL-MR: Zeugenaufruf nach Bodenverunreinigung

Die Polizei ermittelt seit Freitag (15. Mai) wegen einer Bodenverunreinigung in einem Graben und einem Waldweg nahe eines Parkplatzes des Brücker Waldes. In dem Wasserschutzzonengebiet haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag auf Freitag offenbar mit einer mineralölhaltigen Flüssigkeit den Boden verunreinigt. Die Verunreinigung war auf einer 20 qm großen Fläche verteilt. Die Polizei bittet um Hinweise bei der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

