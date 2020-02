Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Frau genötigt und beleidigt

Neubörger (ots)

Bereits am Samstag vergangener Woche ist es in Neubörger zu einer Nötigung im Straßenverkehr und weiteren Straftaten gekommen. Gegen kurz vor 17 Uhr wurde eine 19-jährige Autofahrerin auf der Börgerstraße von einem bislang unbekannten weiteren Autofahrer bis zum Stillstand ausgebremst. Der Mann trat an den silbernen Opel Insignia der Frau heran, schlug eine Beule in das Autodach und beleidigte die 19-Jährige aufs Übelste. Anschließend stieg er in seine rote Limousine und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

