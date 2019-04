Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.04.2019

Wangen im Allgäu (ots)

Versuchtes Tötungsdelikt

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 40-Jährigen, der am Freitagnachmittag von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der Mann geriet vergangenen Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Bahnhofstraße am dortigen Busbahnhof mit einem 37-jährigen Bekannten in Streit und stach diesem hierbei unvermittelt ein Taschenmesser in den Bauch. Danach ließ er von ihm ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo nach einer Notoperation sein Zustand stabilisiert werden konnte. Der Beschuldigte, der sich zwischenzeitlich selber stellte und die Tat einräumte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, wo der Haftrichter gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er von den Beamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301

Polizeikommissarin Sandra Kratzer, 07531/995-1016

