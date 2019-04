Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Meckenbeuren (ots)

Am Sonntag, gegen 20.20 Uhr kollidierte an der Straße "Am Flugplatz" ein Pkw BMW, welcher die K7791 in Richtung Meckenbeuren befuhr und nach links in einen Parkplatz einbog, auf dem dortigen Radweg mit einem Pedelec-Fahrer. Der 77-jährige Zweiradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine Klinik transportiert.

Rückfragen bitte an:

Hr. Stihl

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell