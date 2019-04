Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Argenbühl

Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugenaufruf

Lebensgefährliche Verletzungen und Sachschaden in Höhe von etwa 7.100 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um 14.20 Uhr auf der K 8011 ereignete. Ein 41-jähriger Motorradfahrer fuhr von Gießen in Richtung Eglofs, als er im Auslauf einer Rechtkurve die Kontrolle über sein Krad verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Telefonmasten prallte. Mit schwersten Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel.: 07563 9099-0, in Verbindung zu setzen.

Isny

Verkehrsunfall mit Traktor - Zeugenaufruf

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um 16.00 Uhr in der Straße Am Unterösch ereignete. Der Fahrer eines Traktors fuhr in Richtung der Straße An der Adelegg. In der Schaufel des Frontladers befanden sich ein 59-jähriger Mann und eine größere Holzplatte. Vermutlich aufgrund seiner eingeschränkten Sicht übersah der Traktorfahrer einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo mit dem er kollidierte. Der 59-Jährige zog sich dadurch schwere Verletzungen zu und musste ein Klinikum verbracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auseinandersetzung bei Eishockeyspiel

In Zusammenhang mit dem gestrigen Eishockeyspiel der Towerstars Ravensburg gegen die Löwen Frankfurt kam es nach der Partie zu Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitern des eingesetzten Sicherheitspersonals und Besuchern. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, wurden die teils alkoholisierten Fans durch eingesetzte Polizeikräfte in Richtung Parkplatz gedrängt. Hier kam es zu Übergriffen gegen zwei Polizisten, die glücklicherweise nicht verletzt wurden. Drei Schweizer Staatsangehörige wurden in der Folge festgenommen und mussten jeweils eine vierstellige Kaution hinterlegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen.

