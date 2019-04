Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Nenzingen

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Unbekannte drangen gewaltsam über eine aufgebrochene Zugangstüre in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Werkstatt-/ Wohngebäude mit angeschlossener Tankstelle in der Stockacher Straße ein. Durch die Täterschaft wurden ausschließlich die im Erdgeschoß befindlichen Werkstatt- und Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld im niederen dreistelligen Bereich entwendet. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine verlässlichen Angaben vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten mit dem Polizeirevier Stockach, Tel.: 07771 9391-0, Kontakt aufzunehmen.

