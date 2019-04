Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Gottmadingen - Einbruch in Tankstelle

Am 20.04.19 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle im Kornblumenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einschlagen der verglasten Haupteingangstür Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, zu melden.

