POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Sachbeschädigung und Diebstahl - Zeugenaufruf

Unbekannte entwendeten in der Karlsstraße beim Staatsarchiv im Zeitraum 18.04.2019 16.00 Uhr bis 20.04.2019 10.00 Uhr einen frisch gepflanzten Fliederbaum und beschädigten eine Buchsbaumpflanze. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 600.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel.: 07571 1040 zu melden.

Pfullendorf

Versuchter Einbruch in Geschäft - Zeugenaufruf

Der Versuch, gewaltsam in ein Geschäft für Tierbedarf in der Otterswanger Straße zu gelangen, scheiterte. Im Zeitraum 18.04.2019 20.00 Uhr bis 20.04.2019 09.00 Uhr versuchten Unbekannte die Hauptzugangstüre zu den Verkaufsräumlichkeiten aufzuhebeln. Entsprechende Beschädigungen wurden aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel.: 07552 20160, in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Fahrzeugbrand - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstand am frühen Sonntagmorgen um 04.45 Uhr bei einem Brand in der Hauptstraße. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise geriet ein geparkter Pkw Daimler und in der Folge ein davor abgestellter Citroen in Brand. Der Daimler wurde total zerstört, am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein unmittelbar in der Nähe befindliches Wohnhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitzeeinwirkung sprangen mehrere Fensterscheiben. Ein Übergreifen konnte durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel.: 0751 803-0, in Verbindung zu setzen.

