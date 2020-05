Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.05.2020: Ladendiebe flüchten im BMW -Tatzeit

Marburg-Biedenkopf (ots)

In der Pressemeldung von heute (14:37 Uhr) fehlte die Tatzeit!

Steffenberg: Ladendiebe flüchten im BMW - Zeugenaufruf

Mit einem dunklen BMW flüchteten Samstagvormittag (16. Mai) zwei Diebe nach einem Ladendiebstahl im Kaufpark in Niedereisenhausen. Das Duo stahl gegen 08.05 Uhr in einem unbeobachteten Moment mehrere Zigarettenstangen eines Discounters. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut aus dem Geschäft und fuhren mit dem BMW in Richtung Quotshausen davon. Ein Zeuge las ein ausländisches Kennzeichen ab, welches offenbar nicht für ein Fahrzeug ausgegeben ist. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben auf die Identität der Verdächtigen und zum Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

