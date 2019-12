Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fund eines 200 kg schweren Tresors im Wald - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagmorgen, dem 8.Dezember, dass er im Wald bei Kernscheid einen großen Tresor gefunden habe.

Tatsächlich fanden die Beamten einen 200 kg schweren, aufgebrochenen Tresor. Wenig später wurde ein Einbruch in einen Post-Container in Trier-Olewig gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass der Container in der Zeit zwischen Samstag, dem 7.Dezember, 09:30 Uhr und Sonntag, 8.Dezember, 11:00 Uhr durch unbekannte Täter aufgebrochen und der Tresor entwendet wurde. Durch die Schwere des Tresors ist davon auszugehen, dass mehrere Täter den Tresor bewegt und ein Fahrzeug zum Transport verwendet haben. Im Anschluss wurde dieser durch die Unbekannten im Waldstück bei Kernscheid geöffnet. Es wurden Briefmarken, sowie Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen sich unter 0651/9779 2290 zu melden.

