Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebinnen erbeuten Schmuck und Bargeld - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots)

45219 E-Kettwig: Trickdiebinnen erbeuteten Mittwochvormittag (30. Oktober) im Essener Stadtteil Kettwig Schmuck und Bargeld. Die Kripo sucht Zeugen. Es war 11:30 Uhr, als zwei Frauen an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars auf der Volckmarstraße klingelten. Angeblich seien sie in dem Mehrfamilienhaus Reinigungskräfte der Nachbarn. Während eine Kriminelle den 83 Jahre alten Mann ablenkte, gelang ihre Komplizin in die Wohnung und inspizierte diese nach Beute. Plötzlich erkannte der Senior die brisante Situation und warf die Unbekannten lautstark aus der Wohnung. Trotz seines feinen Näschens entkamen die Trickdiebinnen mit Schmuck und Bargeld in Richtung Ringstraße. Das flüchtige Duo beschrieb der Rentner wie folgt: Eine Frau war zirka 1,65 Meter groß und dunkel bekleidet. Sie hat ein südländisches Aussehen. Die Andere war zirka 1,75 bis 1,8 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie sprach die deutsche Sprache gut und hat ein europäisches Aussehen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Umgebung Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

