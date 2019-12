Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeihauptkommissar Reinhard Laux in den Ruhestand verabschiedet

Zell (ots)

Nach 42 Dienstjahren wurde Polizeihauptkommissar Reinhard Laux von der Polizeiinspektion Zell in den Ruhestand versetzt. Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete den Beamten am 3. Dezember im Rahmen einer Feierstunde. Am 3. Oktober 1977 begann Reinhard Laux seine Polizeilaufbahn bei der Bereitschaftspolizei in Nordrhein-Westfalen. Im August 1983 folgte die Versetzung nach Rheinland-Pfalz, wo er die Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst absolvierte und anschließend beim Polizeipräsidium Koblenz Dienst verrichtete. Nach einer weiteren Verwendung als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Cochem wurde der Beamte am 1. Oktober 1993 als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Zell versetzt. Dieser Dienststelle blieb der Beamte bis zu seiner Pensionierung treu, lediglich unterbrochen durch eine dreimonatige Tätigkeit in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Trier.

