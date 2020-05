Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ladendiebe flüchten mit BMW+++Einbruch in Bürgerhaus+++Leitpfosten herausgerissen+++Bargeld gestohlen+++Dieb scheitert an Autotür+++Mehrer Blutentnahmen nach Kontrollen+++Unfälle und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach: Ladendiebe flüchten mit BMW

Mit einem schwarzen BMW flüchteten Montagvormittag (18. Mai) zwei Diebe nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Hauptstraße. Das Duo stahl gegen 10.40 Uhr mehrere Elektroartikel im Wert von fast 1.000 Euro und verstauten diese in ihren mitgeführten Taschen. Ein Zeuge beobachtete die Ladendiebe als sie offenbar in einen BMW mit ausländischem Kennzeichen stiegen. Er fuhr den Dieben auf der Bundesstraße 253 Richtung Dillenburg hinterher und verlor das Fahrzeug am Abzweig zur Autobahn 45 aus den Augen. Während der Flucht geriet der BMW hinter der Oberdieten plötzlich ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Wer kann Angaben zur Identität der Ladendiebe machen? Wem ist das Fahrzeug auf der Bundesstraße 253 aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Marburg: Vandalen brechen in Bürgerhaus ein

Einen Schaden von etwa 500 Euro hinterließen Unbekannte beim Bürgerhaus in Cyriaxwweimar. Zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch (20. Mai) und 20.30 Uhr am Donnerstag trieben sie sich am Bürgerhaus herum. Sie rissen den Papieraushang am Haupteingang ab, warfen mehrere Müllcontainer um und brachen über ein Fenster an der Rückseite in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie den Jugendraum. Offenbar ohne Beute verließen die Vandalen die Einrichtung wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Mehrere Leitpfosten rausgerissen

Leitpfosten sind auf den Straßen außerhalb von Ortschaften meistens die einzigen Orientierungspunkte zur Seite. Sie zeigen, wo die Straße endet, die Reflektoren deuten den Verlauf. Wenn diese Verkehrseinrichtungen fehlen, führt das zu gefährlichen Situationen und sogar zu Unfällen. Wer Leitpfosten herausreiße muss sich darüber im Klaren sein, dass er Gefahrenstellen herstellt. Unbekannte rissen die Leitpfosten auf der Kreisstraße 72 zwischen Rotenberg und Wehrshausen raus und warfen sie ins Gras bzw. in den Graben. Einige der insgesamt neun herausgerissenen Pfosten konnte eine Polizeistreife wieder "notdürftig" einsetzen. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Wer hat Personen zwischen Rotenberg und Wehrshausen gesehen und kann diese beschreiben oder sogar identifizieren? Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Weimar: Einbrecher flüchten mit Bargeld

Mit Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Tischlerei im Bahnhofsweg in Wenkbach. Zwischen 17.00 Uhr am Montag (18. Mai) und 06.50 Uhr am Dienstag (19. Mai) hebelten sie eine Eingangstür an der Gebäuderückseite auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bahnhofsweg beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Cölbe: Aufbruch offenbar gescheitert

Der Aufbruch eines in der Kasseler Straße geparkten Dacia scheiterte offenbar. Ein Unbekannter versuchte zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch (20. Mai) und 15.30 Uhr am Mittwoch die Tür des roten Sandero aufzuhebeln. Dabei hinterließ er eine Schaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Kontrollen im Ostkreis enden mit zahlreichen Blutentnahmen

Stadtallendorf, Rauschenberg und Kirchhain: Zahlreiche Autofahrer mussten in den letzten beiden Tagen eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen ergaben. Zudem stellten die Beamten einen offenbar gefälschten Führerschein sicher.

Am Mittwochvormittag, 20. Mai, hielten die Ordnungshüter eine Frau im mittleren Alter in einem Ortsteil von Stadtallendorf an. Die räumte sofort den vorherigen Konsum von Marihuana ein. Am Nachmittag stoppte eine Polizeistreife in der Allendorfer Kernstadt einen 43-jährigen Autofahrer. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der ausgehändigten, rosafarbenen Fahrerlaubnis um eine Fälschung handelt. Die Fahrt war damit beendet. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

Am selben Tag traf es zwei Verkehrsteilnehmer in Rauschenberg. Gegen Mittag verlief der Drogenvortest bei einer jungen Autofahrerin positiv auf Amphetamine. Stunden später lehnte ein 26-Jähriger den angebotenen Drogentest ab. Er räumte allerdings sofort ein, kurz zur zwei Joints geraucht zu haben.

Am Donnerstagabend, 21. Mai, endete eine Kontrolle in Kirchhain mit einem nicht ganz freiwilligen Aufenthalt auf der Polizeistation in Stadtallendorf. Die Beamten zogen 37-Jährigen in der Innenstadt aus dem Verkehr. Auch hier verlief der Vortest auf Drogen positiv. Die Beamten stellten bei dem Fahrer eine geringe Menge Marihuana sicher.

Die Polizei weist gebetsmühlenartig darauf hin, dass das Fahren unter Drogeneinfluss kein Kavaliersdelikt ist und empfindliche Strafen/Bußgelder nach sich ziehen kann. Weitere Kontrollen werden folgen.

Stadtallendorf: Beim Vorbeifahren BMW gestreift

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (15.Mai) 18.00 Uhr und Samstag (16.Mai) 12.00 Uhr in Stadtallendorf. Der weiße BMW parkte in Höhe der Beethovenstraße 11 am Fahrbahnrand. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

Bad Endbach: Unfallflucht nach Kollision

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Donnerstagabend (21.Mai) gegen 21.45 Uhr einen geparkten VW in der Berliner Straße. Der Unbekannte hielt "Am Hohen Loh" an, setzte seinen PKW zurück und kollidierte dabei mit dem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten grauen Golf. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Golf mit Marburger Kennzeichen handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/92950.

Marburg: Renault beschädigt

Aus bisher ungeklärter Ursache beschädigte ein Unbekannter Donnerstagnacht (21. Mai) gegen 01.10 Uhr einen in der Ernst-Giller-Straße geparkten Renault. Der weiße Clio parkte in Höhe der Hausnummer 22. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Marburg: VW touchiert

Ein Unbekannter touchierte Freitag (15.Mai) offenbar beim Vorbeifahren einen auf einem Verbindungsweg zwischen Schlosserstraße und Afföllerstraße geparkten VW. Der weiße Golf parkte zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Höhe eines Autohauses. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen weißen Kleintransporter handeln. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Biedenkopf: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag (21.Mai) gegen 11.10 Uhr kam es in der Kiesackerstraße zu einem Unfall. Eine 32-jährige Frau aus Biedenkopf fuhr in Richtung Hainstraße, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte sie zunächst gegen einen Baum und streifte einen geparkten BMW. Im Anschluss stieß sie noch gegen ein Verkehrszeichen. Schließlich kam sie an einem Zaun zum Stehen. Die 32-jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 3.800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/92950.

Gladenbach: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es Mittwochabend (20.Mai) gegen 21.40 Uhr auf der Bundesstraße B255. Eine 50-jährige VW-Fahrerin aus Bad Endbach kam von der Jakob-Heuser-Straße und wollte nach links auf die B255 nach Erdhausen abbiegen. Dabei unterschätzte die VW-Fahrerin offenbar die Geschwindigkeit eines 23-Jährigen mit einem Audi, der die B255 in Richtung Gladenbach befuhr. Der 23-jährige versuchte ihr auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter durch den Straßengraben und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Dabei verletzten sich der Audifahrer und sein Mitfahrer leicht. Ein Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Der Schaden wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/92950.

