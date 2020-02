Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Zusammenstoß beim Abbiegen

Singen (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Mercedes ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro entstanden. Ein 51-Jähriger wollte gegen 14.20 Uhr von der Gottlieb-Daimler-Straße in die Georg-Fischer-Straße einbiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 38-Jährigen, der auf der Georg-Fischer-Straße unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen. An den beiden Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 bzw. 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

