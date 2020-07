Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach mehrfacher Sachbeschädigung

Rastatt (ots)

Durch bislang Unbekannte kam es in der Nacht zum Donnerstag in der "Alten Bahnhofsstraße" zu einer Sachbeschädigung. Dort ging in einer Werkstatt, offenbar durch den Wurf einer Bierflasche, eine Fensterscheibe zu Bruch. Die Einrichtung ist durch einen Zaun umrandet, das Gelände ist dennoch frei zugänglich. Daher ist ein Wurf der Flasche über den Zaun nicht ausgeschlossen. Der Schaden an dem Glas wurde gegen 7.30 Uhr festgestellt und wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Bereits die Woche zuvor, konnte eine Beschädigung an einem Fenster der Kantine des gleichen Gebäudes festgestellt werden. Die unbekannten Werfer sollen hierbei nach derzeitigem Wissensstand einen Stein als Wurfobjekt benutzt haben. Die Zerstörung wurde gegen 13 Uhr wahrgenommen und bringt Reparaturkosten in Höhe von rund 500 Euro mit sich.

Überdies mussten die Beamten des Polizeireviers Rastatt am Dienstag, den 21 Juli, auf dem Parkplatz der Werkstatt eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug aufnehmen. Der/die unbekannten Vandalen sollen die Scheibe eines Wagens mit einer Flasche beschädigt haben. Vor Ort konnten braune Glasscherben festgestellt werden. Die Scheibe ging nicht zu Bruch, wies dennoch tiefe Kratzer im Glas an der Fahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich gleichermaßen auf rund 500 Euro.

Wer im Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen gegen kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

