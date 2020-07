Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mehrfach gemeldet

Achern (ots)

Das Verhalten eines 40-Jährigen führte am frühen Freitag dazu, dass sich mehrere Personen bei der Polizei meldeten. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann soll bereits am späten Donnerstagabend in mehreren Gaststätten gestört und sich nicht an die Regeln gehalten haben. Nachdem der letzte Aufenthaltsort des überörtlich beheimateten 40-Jährigen ausfindig gemacht werden konnte, sich dieser dort allerdings ebenfalls daneben benommen haben soll und er des Hauses verwiesen wurde, musste er die restliche Nacht in einer weniger bequemen, aber gut bewachten Einrichtung verbringen. Seine durch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch begleitete Anreise führte den Übernachtungsgast im Anschluss in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Die Kosten hierfür wird er selbst tragen müssen.

