Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Alkoholisiert gefahren und Widerstand geleistet

Gernsbach (ots)

Die Meldung einer Schlägerei in der Beethovenstraße und die deshalb darauf folgende Kontrolle eines flüchtenden Fahrzeugs führte am frühen Freitag gegen 1:40 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Während genauere Hintergründe der gemeldeten Auseinandersetzung noch unklar sind, konnten Beamte des Polizeireviers Gaggenau feststellen, dass der 22 Jahre alte Lenker des gemeldeten Wagens offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein hinter dem Steuer saß. Ein Atemalkholtest brachte einen Wert von etwa 1,8 Promille zutage. Bei der darauf folgenden Blutentnahme im Rastatter Klinikum zeigte der junge Mann sich nicht sonderlich kooperativ und musste durch die Ordnungshüter unter körperlichem Einsatz festgehalten werden. Verletzt wurden hierbei niemand. Aufgrund des anhaltenden aggressiven Verhaltens musste der 22-Jährige den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

/ma

