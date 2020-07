Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufgeschoben

Baden-Baden (ots)

Zu einer kurzzeitigen Straßensperrung kam es am Donnerstag in der Lange Straße. Eine 44-Jährige war gegen 10 Uhr mit ihrem Volkswagen in der Innenstadt unterwegs, als sie die Bremsung eines 47-Jährigen anscheinend zu spät erkannte und dem Peugeot-Fahrer auffuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Aufprall dazu, dass der Peugeot in ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Bei der Kollision erlitt die Volkswagenfahrerin leichte Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde sie in ein Klinikum gebracht. Glücklicherweise blieben die anderen Beteiligten unverletzt. Bilanz der Auffahrt ist ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

