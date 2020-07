Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Alkoholisiert gestürzt

Ettenheim (ots)

Die offenbar unter Alkoholeinfluss stattfindende Fahrradfahrt eines 19-Jährigen endete für diesen am späten Donnerstag mit schweren Verletzungen und einem Krankenhausaufenthalt. Der junge Mann war gegen 23:45 Uhr auf der Straße `Im Pfaffenbach` in Richtung der Ettenheimer Innenstadt unterwegs, als scheinbar die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Fall kam. Nachdem ein durchgeführter Atemalkholtest einen Wert von etwa 1,7 Promille zutage brachte, musste der junge Mann Blut abgeben. Zur medizinischen Versorgung wurde er in das Klinikum nach Lahr gebracht.

