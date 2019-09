Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Rohrdorf - Einbrecher vertrieben

Rohrdorf (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch am Samstag gegen 00:15 Uhr in der Straße Kämmerle in Rohrdorf traf der Bewohner auf den Einbrecher und konnte diesen mit einer direkten Ansprache vertreiben.

Der bislang unbekannte Täter hebelte zunächst die unverschlossene Wohnungseingangstüre auf und begab sich in Richtung Schlafzimmer. Aufgrund des Lichtscheins der Taschenlampe wurde der Bewohner wach und sprach den Eindringling offenbar mit dem Wort "Hey" an. Daraufhin rannte der Einbrecher die Treppe hinunter und flüchtete durch die Eingangstüre.

Diebesgut wurde nicht entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07452/93050 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

