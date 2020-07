Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Rollerfahrer gestürzt, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag ein 60-Jähriger zugezogen. Der Rollerfahrer befuhr gegen 11.20 Uhr die Rheinstraße, vom Kreisverkehr Dinglinger Hauptstraße kommend, in westliche Richtung. In einer Linkskurve touchierte der Mann scheinbar den hohen Bordstein auf der rechten Seite, sodass er mit seinem Roller zu Fall kam. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum befördert. Zum Zeitpunkt der Fahrt stand der Mann vermutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinwirkung. Die Fahrbahn wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gereinigt. Außerdem soll der Zweiradfahrer im Bereich des Kreisverkehrs Dinglinger Hauptstraße einem weiteren Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen haben. Zeugen, die zu dem Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell