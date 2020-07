Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Verkehrskontrolle führt zu Wohnungsdurchsuchung

Offenburg, Rammersweier (ots)

Die Verkehrskontrolle eines 19-jährigen VW-Fahrers endete am frühen Mittwochmorgen mit einer Wohnungsdurchsuchung und mehreren Anzeigen. Gegen 0:45 Uhr wurde der Heranwachsende in der Weinstraße einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg unterzogen, bei der sich Anhaltspunkte für Betäubungsmittelkonsum ergaben. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte bei dem Tatverdächtigen im Auto ein Plastikbeutel mit Cannabis aufgefunden werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf weitere Betäubungsmittel und dem mutmaßlichem Ertrag der Rauschgiftgeschäfte. So wurden insgesamt über 400 Gramm Cannabisprodukte und mehrere Gramm Amphetamine, sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich beschlagnahmt. Wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und dem Verdacht des unerlaubten Besitzes und Handels mit Betäubungsmittel haben nun die Beamten des Polizeireviers und der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Heranwachsende wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch in der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.

