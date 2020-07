Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Fahrradfahrerin gestürzt und verletzt

Haslach (ots)

Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 13.50 Uhr fuhr die Frau auf dem Geh- und Radweg von Hofstetten kommend in der Hofstetter Straße. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein Mercedes-Fahrer sein Auto aus der Ausfahrt eines Grundstückes heraus auf die Straße lenken und übersah dabei die Fahrradfahrerin. Die Frau musste ihr Velo stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich dabei. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell