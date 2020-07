Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Motorradfahrer bei Überholen verletzt

Schutterwald (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 5330. Gegen 16:20 Uhr war ein 25 Jahre alter Yamaha-Fahrer von Schutterwald in Richtung Neuried unterwegs. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr, Ortsausfahrt Schutterwald, beschleunigt er und überholte einen Vorrausfahrenden. Nachdem er diesen passiert hatte, scherte ein weiterer vorrausfahrender Pkw ebenfalls zum Überholen aus und achtete dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr und den Motorradfahrer. Dieser musste eine Gefahrenbremsung vollziehen, in deren Verlauf er stürzte und über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen rutschte. Dadurch verletzte sich der Mittzwanziger und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der unbekannte Autofahrer setzte indes seine Fahrt in Richtung Altenheim fort.

