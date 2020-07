Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beim Einbruchsversuch ertappt

Kehl (ots)

Bei seinem Versuch in ein Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße einzubrechen, wurde am frühen Mittwochmorgen ein Unbekannter durch einen Bewohner erwischt. Gegen 3 Uhr soll der Langfinger versucht haben, über ein Erdgeschossfenster in die dahinterliegende Wohnung zu gelangen. Dies bemerkte der Bewohner, worauf der Unbekannte in Richtung Stadthalle flüchtete. Der Zeuge beschrieb den gescheiterten Einbrecher als etwa 1,70 Meter großen Mann südländischen Aussehens. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Schirmmütze und eine schwarz-graue Jacke. Zeuge, die Hinweise zu der Person geben können, setzen sich mit den Kehler Ermittlern unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung.

/rs

