Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Lebensgefährlich verletzt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einer lebensgefährlich verletzen Person, sind die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen.

Zu dem Unfall kam es bereits am Samstag, den 18. Juli, gegen 23.45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr zu dieser Zeit ein 31-Jähriger in seinem silbernen Audi auf der Markgrafenstraße, als er vor einem Lokal einen 26-jährigen Fußgänger erfasste. Ohne Hilfe zu leisten entfernte sich der Audi-Fahrer daraufhin von der Unfallstelle. Dabei wurde der Mittzwanziger lebensgefährlich verletzt und durch einen Helfer in das Rastatter Klinikum gebracht. Wenige Tage später, zwischenzeitlich in eine Spezialklinik verlegt, informierte er die Polizei über den Unfall. Unmittelbar vor oder nach dem Zusammenstoß mit dem Mann kollidierte der Fahrer in diesem Bereich mit einem geparkten Mercedes. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Auch hier flüchtete der mutmaßliche Verursacher. Dieser Unfall wurde durch den Besitzer des Mercedes am Folgetag bemerkt und der Polizei gemeldet. Ein Hinweis führte schließlich zur vorläufigen Festnahme des Audi-Fahrers. Zeugen fiel gegen 0:15 Uhr, 30 Minuten nach dem Unfall, ein Autofahrer in Plittersdorf im Rödereckring auf, weil er vor einem Haus angehalten und einen verwirrten Eindruck gemacht haben soll. Eine Streife vom Polizeirevier Rastatt stellte bei dem Mann einen starken Alkoholgeruch fest. Nachdem der 31 Jahre alte Mann sämtliche Angaben zu seiner Person verweigerte wurde er auf die Dienststelle gebracht. Während der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte im Fußraum ein angerauchter Joint festgestellt werden. Der Tatverdächtige war außerdem ohne Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Wie sich durch die nachträgliche Unfallanzeige und weiteren Erkenntnissen herausstellte, soll es sich bei dem in Plittersdorf festgestellten Fahrer um den mutmaßlich Unfallflüchtigen handeln. Zeugen werden eindringlich gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell