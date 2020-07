Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Ein Fiat-Fahrer musste am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, eine unangenehme Entdeckung machen. Sein Wagen wurde auf bislang unbekannte Weise auf der Beifahrerseite beschädigt. Der 52-Jährige hatte sein Fahrzeug am Dienstag um 18 Uhr wohl ordnungsgemäß vor einem Campingplatz abgestellt. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnten die Beschädigungen von einem Anhänger oder einem Sattelauflieger stammen. Der Schaden am Auto wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegengenommen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell