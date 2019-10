Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Bei Firmeneinbruch Werkzeuge gestohlen, Hinweise erbeten

Kehl, Bodersweier (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nach einem Einbruch in eine Firma in der Korker Straße die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand sind die bislang unbekannten Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und den frühen Samstagmorgenstunden in eine Fertigungshalle eingedrungen. Dort wurden mehrere Spinde sowie Werkzeugschränke aufgebrochen und umfangreiches Werkzeug gestohlen. Ferner wurden zwei Hebebühnen in ein unbekanntes Fahrzeug verladen und entwendet. Der Diebstahlschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell