Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Einbruch, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ubekannte Einbrecher betraten vermutlich im Zeitraum zwischen Samstagnacht und Montagmorgen ein Firmengelände in der Straße "Am Fuchsgraben", wo sie auf bislang ungeklärte Art und Weise in eine verschlossene Produktionshalle gelangten. Darin hebelten die Eindringlinge zunächst einen Automaten auf und entwendeten daraus etwas Bargeld, bevor sie mit Kupferabfällen mit einem Gesamtgewicht von rund 350 Kilogramm das Weite suchten. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

/me

