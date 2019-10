Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Diebstahl von Außenbordmotoren

Waldeck (ots)

Am 12.10.2019 wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren informiert, dass an der Steganlage "Marina Silz" am Fleesensee insgesamt 4 Außenbordmotoren, Angelruten, diverses Zubehör und ein Echolot entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000,00EUR. Ein Ruderboot vom Typ "Anka" wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefunden und konnte dem Eigentümer übergeben werden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

