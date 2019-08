Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Einbruch sich selbst verletzt

Ein 20-jähriger Neustadter ist am späten Mittwochabend den 21.08.2019 in ein leerstehendes Haus in der Landwehrstraße eingebrochen. Er schlug die Scheibe ein und gelangte so in das Haus. Dass er sich hierbei am Handgelenk verletzte, bemerkte er erst kurze Zeit später. Er ging zum Fenster und schrie um Hilfe. Zeugen halfen ihm aus dem Haus und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die kleine blutende Schnittwunde wurde ärztlich versorgt. Der Heranwachsende wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

