Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrrad contra Auto

Offenburg (ots)

In der Altenburger Allee fuhr am Donnerstagmorgen gegen 11:20 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad, mutmaßlich ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten, vom Gehweg auf die Fahrbahn. Hierbei kollidiert er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung ins nächste Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.300 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell