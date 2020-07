Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Passagier mit Promille

Rheinmünster (ots)

Statt über die Wolken führte am Dienstagnachmittag der Weg eines Passagiers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden kurzzeitig in polizeilichen Gewahrsam. Dem 43 Jahre alten Mann war am Nachmittag durch den Piloten der Passagiermaschine der Mitflug verweigert worden, weil er betrunken in dem Flieger herumgegrölt haben soll. Ein Alkoholtest durch in die Maschine gerufene Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster attestierte dem Mann einen Wert von rund zwei Promille. Torkelnd musste er daraufhin die Polizisten auf deren Dienststelle begleiten. Nachdem die Maschine zwischenzeitlich ohne ihn ins Ausland abhob und er keine Ausfallerscheinungen mehr aufwies, konnte er kurz vor 19 Uhr seine Heimreise mit dem Zug antreten. Ihn erwartet nun eine Rechnung der Polizei.

