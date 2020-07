Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Autos beim Parken beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Ein 76-Jähriger verursachte am Mittwoch (15.07.2020) einen Blechschaden im Gesamtwert von 6500 Euro. Der Senior versuchte gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Semmelweisstraße einzuparken. Hierbei verwechselte er Gas- und Bremspedal und fuhr gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Beim Zurücksetzen stieß er gegen einen weiteren PKW. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

