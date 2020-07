Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Brennender Baum löst Einsatz aus

Achern (ots)

Ein brennender Baum war am Dienstag, gegen 16 Uhr, Auslöser für einen Einsatz der Beamten des Polizeireviers Achern. In der Illenauer Straße, am Acherner Mühlbach, konnte das in Flammen stehende Gewächs festgestellt werden. Ein Anwohner war wohl bereits mit den Löscharbeiten in vollem Gange, als kurz darauf die Feuerwehr zur Hilfe eilte. Aufgrund des Hohlraumes im Inneren der Baumes, gestaltete sich die Löschung offenbar etwas schwieriger. Die Fällung der Pflanze war scheinbar von Nöten, um die Gefahr eines erneuten Brandes auszuschließen. Der anschließende Abtransport erfolgte durch den Bauhof Achern. Die Brandursache ist nach bisherigen Erkenntnissen noch ungeklärt. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gibt es jedoch nicht.

