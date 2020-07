Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Arbeitsunfall

Schutterwald (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmittag auf einer Baustelle in der Straße "Drei Linden" am Arm verletzt und musste vom Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht werden. Der Arbeiter war gegen 14 Uhr auf einer Hebebühne in etwa fünf Metern Höhe an einem frei hängenden Stahlträger zu Gange, als sich dieser aus bislang unbekannter Ursache verkantete und dem 60-Jährigen den Arm einklemmte. Der Mann konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung noch am gleichen Tag verlassen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen bislang nicht vor.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell