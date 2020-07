Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Dachstuhlbrand

Offenburg (ots)

Eine Fotovoltaik-Anlage war vermutlich die Ursache eines Brandes im Dachstuhl eines Zweifamilienhauses am Dienstagnachmittag in Ortenberg. Anwohner meldeten über Notruf, dass Rauch und Flammen aus dem Dachstuhl schlagen würden. Die sieben Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten, an denen neben der Feuerwehr Ortenberg auch die Wehren aus Offenburg, Ohlsbach und Gengenbach beteiligt waren, gestalteten sich schwierig, da zunächst durch einen Monteur des E-Werkes der Strom abgeschaltet werden musste. An dem nunmehr unbewohnbaren Gebäude entstand ein Sachschaden im sechstelligen Bereich. Das Bürgermeisteramt kümmerte sich um eine Notunterkunft für die Bewohner. /Br

