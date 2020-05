Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Stromkabel entwendet ++ Einbruch in Kellerräume +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) bis Mittwoch, 11 Uhr, entfernten unbekannte Diebe bei einem Baugrundstück an der Münnichstraße ein Zaunelement. Auf dem Gelände brachen sie gewaltsam einen Stromverteilerkasten auf und entwendeten ein 40 Meter langes Starkstromkabel. Die Täter flüchteten unerkannt. (537693)

Der Keller eines Mehrfamilienhauses am Wechloyer Tor war in den vergangenen Tagen ebenfalls Tatort eines schweren Diebstahls. Unbekannte hatten im Zeitraum zwischen Freitag in der vergangenen Woche und dem gestrigen Donnerstag, 17 Uhr, die Vorhängeschlösser zweier Kellerräume aufgebrochen. Unter anderem entwendeten sie eine Spiegelreflexkamera, zwei Rucksäcke und einen Schlafsack. (538818, 538855)

Zeugenhinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Hanna Grummert

Telefon: 0441 790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell