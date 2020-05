Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Polizeiliche Ursachenermittlungen zu Großbrand in Metjendorf vom 06.05.2020 abgeschlossen; Nachtrag zu OTS-Nr. 4029820 ++

Oldenburg (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Großbrandes auf dem Gelände eines Entsorgungsfachbetriebes in Wiefelstede/Metjendorf sind abgeschlossen. Der Brand wurde durch die unsachgemäße Beifügung von Akkus in die Entsorgung/Verwertung von Altpapier in einer der Hallen des Betriebes ausgelöst. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell