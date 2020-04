Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerdiebstähle in Norf - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss-Norf (ots)

An Karsamstag (11.04.) und an Ostersonntag (12.04.) kam es in Neuss-Norf zu zwei Rollerdiebstählen.

Am Samstag, zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr, entwendeten Unbekannte zunächst einen roten Roller, der auf einem Parkstreifen vor der Post an der Nievenheimer Straße abgestellt worden war.

Der zweite Rollerdiebstahl ereignete sich am Sonntag in einem Tatzeitraum zwischen 18 Uhr und 18:45 Uhr. Das an der Euskirchener Straße abgestellte schwarz-silberne Fahrzeug des Typs Rex RS 450 wurde von unbekannten Tatverdächtigen widerrechtlich mitgenommen, jedoch anderntags an der Blankenheimer Straße aufgefunden - es fehlten allerdings ein paar Fahrzeugteile. Auch der rote Roller konnte noch am gleichen Tag gefunden und seiner Besitzerin zurückgegeben werden. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Wer an den Tatorten etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder Angaben zu dem oder den jeweiligen Rollerdieben geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell