Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeugdiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Neuss (ots)

In der Nacht zum Dienstag (14.04.), wenige Minuten nach Mitternacht, erhielt die Polizei über einen Zeugen Kenntnis von drei verdächtigen Personen in einem Parkhaus der Further Straße. Diese schlichen auf dem oberen Parkdeck herum, wobei zwei der Verdächtigen jeweils einen Rucksack in den Händen hielten. Bei der anschließenden Kontrolle des Trios stellten die Beamten in den Taschen diverse Werkzeuge (Zangen, Hammer, Schraubendreher, Meißel) sicher.

Auf die Sachen angesprochen, machten die drei jungen Männer, im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, zunächst unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben. Als die Beamten auf einer Baustelle, die sich auf dem oberen Parkdeck befindet, die zum Werkzeug passenden Behälter entdeckten, war ein weiteres Leugnen sinnlos. Die jungen Männer gaben zu, die Gegenstände vom Baustellengelände gestohlen zu haben. Das Trio erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell