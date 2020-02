Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Im Zeitraum zwischen Samstag 4 Uhr und Sonntag 12 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kaltenborn" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Sundern: Im Zeitraum zwischen Freitag 18:30 Uhr und Samstag 11 Uhr haben Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Engelberg" aufgehebelt. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld und diverse Gegenstände. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 17 und 18:30 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Rönkhauser Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch ein Fenster aufzuhebeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Sundern: Im Zeitraum zwischen Freitag 10 Uhr und Sonntag 14:15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kaltenborn" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 17 Uhr und Samstag 13:30 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Wohnung in der Montanusstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90200.

