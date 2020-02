Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Sonntag, zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Hyundai i20 auf einem Parkplatz an der Horster Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es enstand 1.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Am Vormittag fuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Gladbecker Straße. Als er einem unbekannten Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel ausweichen musste, fuhr der 83-Jährige gegen ein Verkehrszeichen. Der unbekannte Autofahrer fuhr unerlaubt weiter. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

Am Sonntag, zwischen 10 h und 12 h beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Daimler E300 an der Lavesumer Straße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Dorsten

1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an der Händelstaße. Der graue Mazda CX-30 war hier auf einem Supermarkt-Parkplatz am Samstagvormittag geparkt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

